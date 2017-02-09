«Чёрная любовь» подходит к финалу

Создатели популярного турецкого телесериала «Чёрная любовь» с Неслихан Атагюль и Бураком Озчивитом в главных ролях объявили о своём намерении закончить съёмки в этом сезоне.

Новость о приближающемся финале расстроила многочисленных фанатов мыльной оперы.

«Чёрная любовь» радует зрителей интересным сюжетом и прекрасно подобранным актёрским составом уже второй сезон. Продюсерская компания «Ay Yapım», выпускающая сериал, приняла решение не продолжать съёмки. Причиной тому является желание покинуть экраны на пике славы.

Знаменитый актёр Бурак Озчивит занят в проекте с 2015 года. Параллельно со съёмками в «Чёрной любви» в 2016 году Озчивит снялся в художественном фильме «Мой брат» вместе с популярным турецким поп-певцом Муратом Бозом.

Босфор, Стамбул