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Эрдоган выразил соболезнования Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от имени турецкого народа выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России.
По его словам, в ходе беседы президентов Турции и России стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления солидарности в борьбе с международным терроризмом.
Эрдоган также сообщил, что президент РФ обратился с просьбой усилить охрану посольства и генконсульства РФ и других аналогичных учреждений.
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