Эрдоган выразил соболезнования Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от имени турецкого народа выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России.

По его словам, в ходе беседы президентов Турции и России стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления солидарности в борьбе с международным терроризмом.

Эрдоган также сообщил, что президент РФ обратился с просьбой усилить охрану посольства и генконсульства РФ и других аналогичных учреждений.