- Анкара-1 °C
- Анталья8 °C
- Бурса12 °C
- Эрзурум-8 °C
- Стамбул12 °C
- 08:47 - В Турции произошло землетрясение
- 08:38 - АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов
- 08:53 - Строительство АЭС «Аккую» будет начато в текущем году
- 07:21 - Весь турецкий турбизнес будет на MITT 2017
- 10:31 - Турция повысила экспорт до 15 процентов
- 11:40 - Большие планы Турции на предстоящий сезон
- 09:32 - У Турции появятся искусственные острова
- 13:50 - Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»
- 15:58 - 2017-й объявлен в Туркменистане Годом здоровья
- 15:47 - Основоположник Конституции Узбекистана
- 11:36 - 18 турецких автозаправочных компаний оштрафованы на 4,9 миллионов лир
- 11:28 - Международная выставка оборудования для текстильной промышленности в Стамбуле
- 11:18 - Turkish Airlines вернет деньги пассажирам
- 07:11 - Лучшие для проживания районы Турции
- 13:27 - Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов
В 2016 Турцию посетило 850 тыс. российских туристов – по сравнению с 2015 годом сокращение турпотока составило почти 80%. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России.
При этом в АТОР отмечают, что в целом в прошлом году иностранный турпоток в республику сократился на 30% (25.3 млн человек). По мнению ассоциации, такое снижение в первую очередь связано с напряженной обстановкой в регионе.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала спрос на турецкое направление по акции «раннее бронирование» ажиотажным. «Пока сложно сказать, как будет выглядеть рейтинг летних предпочтений. Понятно, что до закрытий программ раннего бронирования еще есть время, и картина может измениться, но уже сейчас очевидно, что Турция бьет все рекорды», - сказала она, добавив, что на данный момент республика занимает 50% от общего объёма продаж всех зарубежных направлений по акции «раннее бронирование».
Босфор, Стамбул
Турецкий "рай на земле" - озеро Немрут
Самые жестокие диктаторы мира
Целебные и питательные травы Эгейского региона
Жертвы собственных изобретений
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Реакция москвичей на социальный эксперимент - чтение намаза на одной из улиц Москвы
После конфликта Турок в москве
Турция за 2 минуты
Ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA