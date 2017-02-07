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АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов
07 Февраль 2017 Вторник 08:38

АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов

В этом году Турция сможет отыграть свои позиции.

В 2016 Турцию посетило 850 тыс. российских туристов – по сравнению с 2015 годом сокращение турпотока составило почти 80%. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России.

При этом в АТОР отмечают, что в целом в прошлом году иностранный турпоток в республику сократился на 30% (25.3 млн человек). По мнению ассоциации, такое снижение в первую очередь связано с напряженной обстановкой в регионе.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала спрос на турецкое направление по акции «раннее бронирование» ажиотажным. «Пока сложно сказать, как будет выглядеть рейтинг летних предпочтений. Понятно, что до закрытий программ раннего бронирования еще есть время, и картина может измениться, но уже сейчас очевидно, что Турция бьет все рекорды», - сказала она, добавив, что на данный момент республика занимает 50% от общего объёма продаж всех зарубежных направлений по акции «раннее бронирование».

Босфор, Стамбул

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