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В Анталье появится улица Андрея Карлова
Мэр Антальи Мендерес Тюрель заявил, что улица в турецком городе Демре в провинции Анталья будет названа в честь российского посла Андрея Карлова, который трагически погиб в прошлом году.
«Множество совместных проектов связывало нас с покойным Андреем Карловым. Его гибель стала для нас глубокой утратой. Мы хотим назвать в его честь улицу, которая ведет к церкви Святого Николая Чудотворца в городе Демре», – цитирует ТАСС Тюреля. По его словам, это станет символом того, что Турция никогда не забывает друзей.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял ему в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».
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