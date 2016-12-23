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В Москве проводили в последний путь Андрея Карлова
Траурная церемония началась в высотке на Смоленской площади в 10 утра. Гроб с телом дипломата установили в вестибюле. Почетный караул несли солдаты Преображенского полка.
Пришли родные, друзья, коллеги. У гроба стояли венки, к зданию МИД все несли и несли бордовые розы и гвоздики. Рядом с гробом - самые близкие: вдова Марина Карлова, мать Мария Карлова, сын - атташе посольства РФ в КНДР Геннадий Карлов и сестра погибшего - Елена Ширанкова.
На похоронах присутствовал и глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент почтил память посла, возложил бордовые розы к гробу покойного и выразил родственникам соболезнования.
Владимир Путин лично знал погибшего. "Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами, пользовался у них уважением", - сказал Путин сразу после теракта в Анкаре на встрече с главой МИД РФ и директорами СВР и ФСБ.
По решению президента посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.
"Самое главное, что Андрей навсегда останется в нашей памяти, и мы никогда его не забудем", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время гражданской панихиды. "Андрей Геннадьевич Карлов погиб на боевом посту, стал жертвой подлого, гнусного террористического акта, - заявил он. - Андрей Геннадьевич всю свою жизнь - профессиональную, человеческую - любил жизнь, любил свою работу, был предан ей. Без преувеличения, это было главным делом его жизни вместе с семьей", пишет РГ.
Босфор, Стамбул
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