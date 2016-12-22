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В России будут пить турецкий чай
20 Декабрь 2016 Вторник 14:37

В России будут пить турецкий чай

Как сообщает newsturk.ru, турецкая государственная чайная компания ÇAYKUR обсуждает проект открытия завода по фасовке чая в российском Владикавказе в ближайшем будущем.

Обсуждения проекта продолжились на встрече в администрации губернатора провинции Ризе, считающейся одним из центров чаеводства в Турции.

Губернатор Ризе Эрдоган Бекташ, открывая обсуждения, отметил, что данный проект уже неоднократно обсуждался сторонами, для чего состоялись визиты делегаций двух стран. «Не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству мы достигнем хороших результатов»,- сказал губернатор.

Директор государственной турецкой компании ÇAYKUR Имдат Сютлуоглу со своей стороны отметил, что для реализации проекта строительства завода по фасовке чая необходимо, в первую очередь, наличие достаточного уровня спроса на российском рынке. Назвав Северную Осетию стратегически важным регионом, Сютлуоглу отметил заинтересованность турецкой стороны в инвестициях в Россию.

«На данный момент мы не обладаем подобным рынком в России. В случае если нам будет оказана поддержка по вопросу налаживания связей с крупными торговыми сетями, то мы может поддержать данный проект. Итоговое решение будет принято на уровне правительств, так как для инвестирования госкомпаний за рубеж требуется наличие решения Кабмина, а для этого важно иметь весомые доводы в пользу реализации проекта», — сказал глава ÇAYKUR.

Во встрече также приняли участие генеральный консул России в Трабзоне Дмитрий Таланов, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, президент Торгово-промышленной палаты во Владикавказе Казбек Туганов, президент Торговой и промышленной палаты Ризе Шабан Азиз Карамехметоглу и др.

Босфор, Стамбул

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