В России будут пить турецкий чай

Обсуждения проекта продолжились на встрече в администрации губернатора провинции Ризе, считающейся одним из центров чаеводства в Турции.

Губернатор Ризе Эрдоган Бекташ, открывая обсуждения, отметил, что данный проект уже неоднократно обсуждался сторонами, для чего состоялись визиты делегаций двух стран. «Не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству мы достигнем хороших результатов»,- сказал губернатор.

Директор государственной турецкой компании ÇAYKUR Имдат Сютлуоглу со своей стороны отметил, что для реализации проекта строительства завода по фасовке чая необходимо, в первую очередь, наличие достаточного уровня спроса на российском рынке. Назвав Северную Осетию стратегически важным регионом, Сютлуоглу отметил заинтересованность турецкой стороны в инвестициях в Россию.

«На данный момент мы не обладаем подобным рынком в России. В случае если нам будет оказана поддержка по вопросу налаживания связей с крупными торговыми сетями, то мы может поддержать данный проект. Итоговое решение будет принято на уровне правительств, так как для инвестирования госкомпаний за рубеж требуется наличие решения Кабмина, а для этого важно иметь весомые доводы в пользу реализации проекта», — сказал глава ÇAYKUR.

Во встрече также приняли участие генеральный консул России в Трабзоне Дмитрий Таланов, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, президент Торгово-промышленной палаты во Владикавказе Казбек Туганов, президент Торговой и промышленной палаты Ризе Шабан Азиз Карамехметоглу и др.

Босфор, Стамбул