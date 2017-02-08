В ТУРЦИИ ДОХОД ОТ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ДОСТИГ $715 МЛН

В 2016 году доходы от медицинского туризма в Турции увеличились на 12% по сравнению с 2015 годом и достигли $715 млн. Это единственная отрасль турецкого туризма, в которой по итогам года был зафиксирован рост.

Как сообщила агентству «Анадолу» сотрудница клиники «Локман» Туба Арыз, на лечение в Турцию приезжают жители многих европейских стран, а также Ирака и Ливии, несмотря на действующий между ними и Турцией визовый режим.

По данным Medical Tourism Magazine, глобальный объем рынка медицинского туризма достиг $439 млрд, ожидается, что к 2025 году эта цифра возрастет до $3 трлн. Согласно рейтингу исследовательского центра International Healthcare Research Center (IHRC), наиболее популярным направлением для медтуризма стала Канада. В первую пятерку также попали Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. В рейтинге направления по медицинскому туризму Турция заняла 32-ое место, Россия — 34-ое.

Босфор, Стамбул