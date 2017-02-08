- Анкара6 °C
- Анталья18 °C
- Бурса12 °C
- Эрзурум-7 °C
- Стамбул9 °C
- 13:28 - Турецкое правительство сократило налоги на электронные товары и жильё
- 13:20 - Футбольный фестиваль пройдёт в Анталье
- 13:14 - В ТУРЦИИ ДОХОД ОТ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ДОСТИГ $715 МЛН
- 08:47 - В Турции произошло землетрясение
- 08:38 - АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов
- 08:53 - Строительство АЭС «Аккую» будет начато в текущем году
- 07:21 - Весь турецкий турбизнес будет на MITT 2017
- 10:31 - Турция повысила экспорт до 15 процентов
- 11:40 - Большие планы Турции на предстоящий сезон
- 09:32 - У Турции появятся искусственные острова
- 13:50 - Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»
- 15:58 - 2017-й объявлен в Туркменистане Годом здоровья
- 15:47 - Основоположник Конституции Узбекистана
- 11:36 - 18 турецких автозаправочных компаний оштрафованы на 4,9 миллионов лир
- 11:28 - Международная выставка оборудования для текстильной промышленности в Стамбуле
В ТУРЦИИ ДОХОД ОТ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ДОСТИГ $715 МЛН
В 2016 году доходы от медицинского туризма в Турции увеличились на 12% по сравнению с 2015 годом и достигли $715 млн. Это единственная отрасль турецкого туризма, в которой по итогам года был зафиксирован рост.
Как сообщила агентству «Анадолу» сотрудница клиники «Локман» Туба Арыз, на лечение в Турцию приезжают жители многих европейских стран, а также Ирака и Ливии, несмотря на действующий между ними и Турцией визовый режим.
По данным Medical Tourism Magazine, глобальный объем рынка медицинского туризма достиг $439 млрд, ожидается, что к 2025 году эта цифра возрастет до $3 трлн. Согласно рейтингу исследовательского центра International Healthcare Research Center (IHRC), наиболее популярным направлением для медтуризма стала Канада. В первую пятерку также попали Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. В рейтинге направления по медицинскому туризму Турция заняла 32-ое место, Россия — 34-ое.
Босфор, Стамбул
Турецкий "рай на земле" - озеро Немрут
Самые жестокие диктаторы мира
Целебные и питательные травы Эгейского региона
Жертвы собственных изобретений
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Реакция москвичей на социальный эксперимент - чтение намаза на одной из улиц Москвы
После конфликта Турок в москве
Турция за 2 минуты
Ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA