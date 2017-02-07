В Турции произошло землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Айваджык. Очаг залегал на глубине 6,65 километров.Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Босфор, Стамбул