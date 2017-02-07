- Анкара-1 °C
- Анталья8 °C
- Бурса12 °C
- Эрзурум-8 °C
- Стамбул12 °C
- 08:47 - В Турции произошло землетрясение
- 08:38 - АТОР: в 2016 году Турцию посетило более 866 тыс. российских туристов
- 08:53 - Строительство АЭС «Аккую» будет начато в текущем году
- 07:21 - Весь турецкий турбизнес будет на MITT 2017
- 10:31 - Турция повысила экспорт до 15 процентов
- 11:40 - Большие планы Турции на предстоящий сезон
- 09:32 - У Турции появятся искусственные острова
- 13:50 - Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»
- 15:58 - 2017-й объявлен в Туркменистане Годом здоровья
- 15:47 - Основоположник Конституции Узбекистана
- 11:36 - 18 турецких автозаправочных компаний оштрафованы на 4,9 миллионов лир
- 11:28 - Международная выставка оборудования для текстильной промышленности в Стамбуле
- 11:18 - Turkish Airlines вернет деньги пассажирам
- 07:11 - Лучшие для проживания районы Турции
- 13:27 - Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
В Турции произошло землетрясение
Подземные толчки были зарегистрированы в районе Айваджык. Очаг залегал на глубине 6,65 километров.Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.
Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
Босфор, Стамбул
Турецкий "рай на земле" - озеро Немрут
Самые жестокие диктаторы мира
Целебные и питательные травы Эгейского региона
Жертвы собственных изобретений
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Реакция москвичей на социальный эксперимент - чтение намаза на одной из улиц Москвы
После конфликта Турок в москве
Турция за 2 минуты
Ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA