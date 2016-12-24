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В Турции заработала первая плавучая LNG-станция
В ходе церемонии открытия станции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что данная станция увеличит потенциал газоснабжения страны примерно на 10 процентов.
По словам президента, для достижения экономических целей Турции необходимо увеличить энергетический потенциал страны.
В своем выступлении премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что новая станция поможет Турции стать энергетическим хабом.
Как сказал Йылдырым, Турция в настоящее время реализует такие масштабные энергопроекты, как "Турецкий поток", TANAP и TAP.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что страна за последний год увеличила свой потенциал LNG на 80 процентов.
По словам министра, страна будет диверсифицировать энергоисточники.
Новая станция будет преобразовывать 5,3 миллиона тонн LNG в газ. Станция сможет передавать Турции около 20 миллионов кубометров газа, пишет trend.az.
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