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ВБ заключил с BOTAS соглашение о финансировании TANAP
В среду Всемирный банк (ВБ) и Турецкая акционерная трубопроводная компания BOTAS подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 400 миллионов долларов на проект строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), сообщает телеканал BloombergHT.
Во время церемонии подписания министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что проект TANAP служит целям региональной и глобальной энергетической безопасности.
«На сегодня работы в рамках проекта TANAP выполнены на 65 процентов, и в следующем году по этому трубопроводу в Турцию будет поступать газ. Финансирование этого проекта со стороны ВБ весьма важно для Турции. В текущем году Турция получит от различных международных финансовых институтов дополнительно три миллиарда долларов в целях усиления энергорынка страны», - сказал министр.
Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.
Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
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