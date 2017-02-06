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Весь турецкий турбизнес будет на MITT 2017
Весь турецкий турбизнес съезжается на MITT 2017, чтобы встретиться с российскими партнерами перед началом многообещающего и долгожданного сезона, сообщает медиа-центр mitt.ru.
Турецкое направление будет масштабно представлено в 3-х залах павильона 8 — такого на MITT еще не было: все курортные регионы страны, отправляющие и принимающие операторские компании, отели и гостиничные сети, авиа и яхтенные компании.
Отдельными и самыми крупными стендами выступают Интурист, Anex Tour, TEZ Tour, Kilit Global, TUI, Xclusivetravel, Onur Air, Atlas Global, Maxx Royal, Crystal Hotels, Regnum, Kaya, Cornelia, Marti, Angeliq, Voyage Hotels, Titanic, Sueno Hotels и многие другие.
Участники MITT так комментируют присутствие на выставке и свои ожидания:
Сергей Толчин, заместитель гендиректора, директор по продажам «НТК Интурист»:
«Выставка MITT очень важна для нас. На стенде „НТК Интурист“ будут присутствовать наши ведущие турецкие партнёры и отели. По объему раннего бронирования Турции отмечаем увеличение в 2–3 раза по сравнению аналогичным периодом 2014 года. В планы нашей компании входит сохранить объемы и лидирующие позиции на рынке внутреннего туризма, а также превысить докризисные объемы на рынке выездного туризма».
«Безусловно, Турция в предстоящем сезоне будет играть главную скрипку в туристическом оркестре. Судя по первым результатам нашего раннего бронирования, которые в разы превышают объемы 2014–2015 годов, речь идет о триумфальном возвращении направления. Мы предложим туристам сразу 2 побережья: Анатолийское и Эгейское, ежедневные перелеты из Москвы в Анталью, Измир, Бодрум и Даламан, обширную региональную полетную программу из 28 российских городов, и конечно, только качественные отели по очень привлекательным ценам и скидками от наших партнеров», — говорит Александр Буртин, коммерческий директор TEZ TOUR.
Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour:
«Мы готовы к MITT, и у нас хорошие ожидания на летний сезон, как на основных массовых курортах, так и на внутреннем рынке. Почти два месяца открыто „Раннее бронирование“ по большинству летних направлений, и мы отмечаем большую активность бронирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Турецкие отельеры придерживаются лояльной ценовой политики, демонстрируют высокую заинтересованность в успешности сезона. У нас обширная полетная программа в Турцию — более 34 городов, а также новинка — пакетирование на регулярных рейсах по многим направлениям».
Оптимистично настроено руководство Crystal Hotels, которое будет работать на выставке вместе с представителями всех отелей сети на стенде 80 кв.м.
«У нас все дни выставки MITT расписаны под встречи с партнерами. Мы ожидаем успешный сезон, отели Crystal очень востребованы на российском рынке. Мы считаем, что общий поток туристов из России в Анталью в 2017 году составит 2,5 — 3 миллионов человек», — говорит Sami Yilmaz, Директор по продажам сети отелей Crystal.
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