Визит президента Узбекистана – новая страница, новые перспективы

После 18 летнего перерыва, в Турцию пребывает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По мнению экспертов и наблюдателей, это новая страница в исторических отношениях двух тюркских государств.

По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 - 27 октября 2017 года, состоится официальный государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с супругой Зироатхон Хашимовой.

В ходе встречи намечены вопросы расширения в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах. Накануне, 21 октября, Шавкат Мирзиёев подписал постановление о смягчении визивого режима для граждан Турции. Как отмечается в документе, он направлен на активизацию политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Узбекистана с Турцией. Многократные визы сроком до одного года гражданам Турции, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться в течение трех рабочих дней (не считая дня приема документов) в загранучреждениях Узбекистана. При этом отменено требование обращения приглашающего юридического лица вУзбекистане в Министерство иностранных дел Узбекистана.

Визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, также будут оформляться в течение трех рабочих дней (не считая дня приема документов). Отменено требование предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций Узбекистана.

Кроме того, совместным постановлением Кенгаша (Совет) двух палат парламента Узбекистана, образована парламентская группа дружбы Олий Мажлиса Узбекистан по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием Турецкой Республики.

Отметим, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран. У государств есть возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.

26 октября в Стамбуле состоится узбекско-турецкий бизнес-форум, а также намечена встреча президента Узбекистана с представителями ведущих деловых кругов Турции.

По итогам встречи намечено подписать около 20 документов, будет принята декларация двух президентов, и провозглашено стратегическое партнерство.