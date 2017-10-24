  • Анкара22 °C
  • Анталья23 °C
  • Бурса16 °C
  • Эрзурум17 °C
  • Стамбул18 °C
Последние новости
24 Октябрь 2017 ВторникТурецкие компании
Главная
Размер шрифта : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Визит президента Узбекистана – новая страница, новые перспективы
24 Октябрь 2017 Вторник 13:35

Визит президента Узбекистана – новая страница, новые перспективы

В ходе встречи намечены вопросы расширения в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.
После 18 летнего перерыва, в Турцию пребывает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По мнению экспертов и наблюдателей, это новая страница в исторических  отношениях двух тюркских государств. 
 
По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 - 27 октября 2017 года, состоится официальный государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с супругой Зироатхон Хашимовой. 
 
В ходе встречи намечены вопросы расширения в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.  Накануне, 21 октября,  Шавкат Мирзиёев подписал постановление о смягчении визивого режима для граждан Турции. Как отмечается в документе, он направлен на активизацию политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Узбекистана с Турцией.  Многократные визы сроком до одного года гражданам Турции, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться в течение трех рабочих дней (не считая дня приема документов) в загранучреждениях Узбекистана. При этом отменено требование обращения приглашающего юридического лица вУзбекистане в Министерство иностранных дел Узбекистана.
ozbek-lider.jpg
 
Визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, также будут оформляться в течение трех рабочих дней (не считая дня приема документов). Отменено требование предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций Узбекистана.
Кроме того, совместным постановлением Кенгаша (Совет) двух палат парламента Узбекистана, образована парламентская группа дружбы Олий Мажлиса Узбекистан по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием Турецкой Республики. 
 
Отметим, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран. У государств есть возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме  того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.
 
26 октября в Стамбуле состоится узбекско-турецкий бизнес-форум, а также намечена встреча президента Узбекистана с представителями ведущих деловых кругов Турции.
 
По итогам встречи намечено подписать около 20 документов, будет принята декларация двух президентов, и провозглашено стратегическое партнерство.   
 
Дилдора Туляганова, Анкара
 
 
 
 
 
Эта статья еще не была прокомментирована.
Другие новости
Визит президента Узбекистана – новая страница, новые перспективы
В Стамбуле открыта Международная русская школа им. Пушкина
Такого Якутска Стамбул еще не видел
Аэрофлот отметил юбилей авиадружбы с Турцией
Счастливы ли иностранцы в Турции?
Марина Сорокина: жить в Турции, оставаясь русским
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ирак
Турецкие националисты сорвали похороны матери депутата в Анкаре
26-й год независимости Узбекистана отметили в Стамбуле
Турецкая прокурдская партия НДП выступает за независимость Курдистана
В Турции почтут память жертв событий 15 июля
560 детей содержатся в турецких тюрьмах вместе с матерями
Турецкая оппозиция организовала марш протеста в поддержку Бербероглу
В Стамбуле отметили День России
Газета «Босфору» исполнилось 11 лет!
Стамбул поздравил Азербайджан
Премьеры Турции и России встретятся в Стамбуле
Алексей Ерхов - новый посол РФ в Анкаре
Стамбул отпраздновал День Победы
Успейте на Фестиваль тюльпанов в Стамбуле!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ФОТОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕЗа месяц|За неделю|Вчера
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
КОЛУМНИСТЫ
ОПРОС
Чем вы занимаетесь в Турции?
Участвовать в опросе »
Все права защищены. © 2008 Вести Турции Босфор | При использовании и цитировании материалов активная ссылка на сайт gazetabosfor.com обязательна!
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA