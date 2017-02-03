Большие планы Турции на предстоящий сезон

В минувшую субботу в столице состоялся российский саммит World Tourism Forum. На мероприятии собрались профессионалы индустрии туризма Турции, России и других стран, инвесторы и представители власти, сообщает TRN.

Директор турецкого Denizbank Хакан Атеш заявил, что в настоящее время совместно со Сбербанком прорабатывается внедрение в Турции системы рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве.

«Российские туристы в Турции смогут проводить все необходимые операции в банках и через банкоматы, рубли будут приниматься в качестве оплаты. При этом снимать рубли можно будет без комиссии», — отметил он.

По словам г-на Атеша, ряд компаний и отелей уже готовы предоставить россиянам услуги, которые можно оплачивать в рублях.

По оценке турецких экспертов, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных обстоятельств, Турция может рассчитывать на весьма продуктивный сезон в 2017 году.

«В прошлом году по понятным причинам многие российские туристы не смогли поехать в Турцию, и были вынуждены выбрать другие курорты. Многие из них остались недовольны своим отдыхом, в частности, сервисом и ценами. Продажи Турции сейчас выросли в 4–5 раз по сравнению с 2015 годом. Это говорит о том, что россияне соскучились по турецким курортам. У страны практически нет конкурентов по уровню сервиса, качеству и цене», — отметил председатель совета директоров ANEX Tour Нешет Кочкар.

По его словам, по линии ANEX Tour на отдых в страну планируется отправить около 1 млн. россиян, а всего Турция может принять в 2017 году порядка 5 млн. туристов из РФ.

«Мероприятия вроде World Tourism Forum важны в том плане, что помогают дать сигнал рынку, в первую очередь клиентскому, что в Турции можно и нужно отдыхать, здесь недорого и безопасно. Внутренний рынок хороший и перспективный, но мы его почти весь исчерпали, ничего нового не построено. В августе прошлого года наблюдалась нехватка средств размещения, поэтому нужны новые рынки. Если не будет „широкого“ Египта с вылетами из регионов, то Турция может прибавить в 2017 году 10% по отношению к 2015 году», — сообщил TRN в кулуарах форума генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

Босфор, Стамбул