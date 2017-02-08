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Футбольный фестиваль пройдёт в Анталье
Участники проекта сразятся в турнире любительских футбольных команд на полях близ 5-звёздочного отеля Papillon Belvil Hotel. Именно он примет гостей фестиваля.
Помимо футбольного турнира предусмотрена активная спортивная программа: турниры по волейболу, настольному теннису, покеру и другим видам спорта. Важной частью развлекательной программы станут интеллектуальные игры, вечеринки, фото-сессии, йога и SPA.
«Спортивная волна» ведёт свою историю с 2009 года. За это время фестиваль проходил в Сочи, Турции, Испании с общим количеством участников около 2000 человек. Более 100 звёзд футбола из московского «Спартака», «Динамо Киев», «Барселоны» и мадридского «Реала» стали гостями проекта. Летом 2016 года участники «Спортивной волны» посетили все матчи сборной России на Евро во Франции. В 2017 году ожидается множество звёзд футбола, популярные музыканты и диджеи.
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