Керченские портовые службы помогли терпящему бедствие гражданскому судну из Турции

«Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие гражданскому судну. Российские специалисты оперативно откликнулись на сигнал SOS и доставили судно в порт. Троим членам экипажа требуется медицинская помощь от переохлаждения», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Судно потерпело бедствие из-за поломки двигателя. Экипаж в составе шести человек, не имея возможности устранить неполадки, подал сигнал SOS.

Отмечается, что к этому времени моряки серьёзно переохладились. Как сообщил Бальбек, трое из них были доставлены в больницу.

Сколько судно пробудет в порту Керчи — неизвестно, сообщает RT News.