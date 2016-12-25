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Керченские портовые службы помогли терпящему бедствие гражданскому судну из Турции
25 Декабрь 2016 Воскресенье 16:4

Керченские портовые службы помогли терпящему бедствие гражданскому судну из Турции

Портовые службы Керчи оказали помощь терпящему бедствие в Чёрном море турецкому судну River Eregly. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

«Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие гражданскому судну. Российские специалисты оперативно откликнулись на сигнал SOS и доставили судно в порт. Троим членам экипажа требуется медицинская помощь от переохлаждения», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Судно потерпело бедствие из-за поломки двигателя. Экипаж в составе шести человек, не имея возможности устранить неполадки, подал сигнал SOS.

Отмечается, что к этому времени моряки серьёзно переохладились. Как сообщил Бальбек, трое из них были доставлены в больницу.

Сколько судно пробудет в порту Керчи — неизвестно, сообщает RT News.

 

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