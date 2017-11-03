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Легендарный семинар Тони Роббинса. Ноябрь. Стамбул
19 ноября в Стамбуле личный ученик ведущего американского лайф-коуча, писателя и предпринимателя Тони Роббинса, (Anthony Robbins), его помощник и ведущий коучинг-сессии для VIP-клиентов Аллан Клейнханс (Allan Kleynhans) проведет знаменитый во всем мире семинар «Пробуди силу в себе». Это событие соберет в одном зале русскоязычных предпринимателей, коучей, блогеров, творческих личностей.
Вы получите материалы от Тони Роббинса, по которым он обучает своих VIP-клиентов, самые действенные инструменты и стратегии по личностному росту, новейшие методики НЛП, которые позволят вам улучшить свои результаты на 100–200%. Этим методикам обучались Дональд Трамп, Хью Джекман, Опра Уинфри, Михаил Горбачев, Билл Клинтон и многие другие звезды политики, кино и спорта, миллиардеры и члены королевских семей.
Также вы встретите множество единомышленников, ведь на это событие приезжают слушатели со всех больших городов Турции! Кроме того, на сессию едут гости из СНГ, с целью найти партнеров по бизнесу в Турции.
Вы сможете улучшить следующие направления:
Здоровье и энергия. Аллан покажет основные упражнения с семинара Тони Роббинса, которые помогут направить энергию в необходимое русло. Если вы обуздаете свою энергию, то сможете эффективно менять образ жизни, чтобы заметно улучшить ее качество.
Финансы и стиль жизни. Добиться финансовой свободы может каждый. Аллан поделится своей историей, как из человека с $30 тыс. долга он стал миллионером и изменил свою жизнь. Благодаря четкой постановке целей и пошаговым стратегиям по преодолению своих ограничивающих убеждений, вы сможете достичь еще большего. «Формула конечного успеха» и как ее применять для достижения лучших результатов. Анализ своего бизнеса, определение его слабых сторон.
Любовь и отношения. Общение – ключ к построению крепких отношений. Выведите общение на новый уровень благодаря пониманию того, как слова, голос и физиология позволяют доносить свои мысли. Овладейте искусством компромисса. Эффективное общение гарантирует вам здоровые и позитивные отношения.
Билеты онлайн: allan-in-turkey.com.
Организатор семинара в Турции – Катерина Плешко (e-mail: admin@allan-in-turkey.com; тел.: +90 539 504 7090)
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