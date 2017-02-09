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09 Февраль 2017 ЧетвергТурецкие компании
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МИД: Россия и Турция обсудят облегчение визового режима для турецких бизнесменов
09 Февраль 2017 Четверг 16:06

МИД: Россия и Турция обсудят облегчение визового режима для турецких бизнесменов

Консультации по вопросу облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции будут проведены 9 февраля.

Об этом сообщил директор четвёртого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

«Какие-то послабления планируются, их увязывают с необходимостью дальнейшей активизации экономических связей. Речь идёт прежде всего о предпринимателях», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данном этапе возвращение к безвизовому режиму в полном объёме не планируется.

«Это связано с нашими озабоченностями по террористической тематике и недостаточной степенью кооперабельности с нами турецких партнёров по этим вопросам. Конечно, перспективы полной отмены виз не ближайшие, но считать, что они навечно перечёркнуты, было бы неправильно», — добавил Боцан-Харченко.

Ранее посол Турции в России Хусейн Дириоз заявил, что Анкара планирует поднять вопрос об отмене виз для определённых категорий граждан Турции.

Москва ввела визовый режим для турецких граждан на фоне охлаждения отношений между двумя странами в ноябре 2015 года. Решение вступило в силу 1 января 2016 года.

Босфор, Стамбул

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