  • Анкара1 °C
  • Анталья5 °C
  • Бурса7 °C
  • Эрзурум-12 °C
  • Стамбул6 °C
Последние новости
22 Декабрь 2016 ЧетвергТурецкие компании
Главная
Размер шрифта : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
21 Декабрь 2016 Среда 12:53

Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле

Один из самых престижных электронных фестивалей Sónar, прошедший до этого в 29 разных городах и 53 раза собравший меломанов, в Турции пройдет 24-25 марта 2017 года, в стамбульском Центре искусств Zorlu. Стали известны детали музыкальной программы фестивал

Фестиваль Sónar в Стамбуле, где сливаются музыка, творчество и технологии, впервые пройдет в Центре искусств Zorlu PSM. Гостями фестиваля станут такие звезды, как Moderat Nina Kraviz, Roisin Murphy, Floating Points, Clark, HVOB, Kode9, Prins Thomas, Nosaj Thing, Matias Aguayo, HONNE, Cola&Jimmu и многие другие.

Музыкальная группа Модерат в ноябре уходящего года выступила на сцене Zorlu PSM. Билеты на концерт были проданы задолго до заветной для поклонников стиля Модерата даты. Группа вновь подарит своим слушателям комбинацию из оригинальных голосов исполнителей и богатых мультимедийных шоу в рамках фестиваля Sónar в Стамбуле.

После долгого пятилетнего перерыва, вернувшись к творчеству в 2014 году, королева поп-арта Рошин Мерфи  в этом году вновь заняла место среди самых блестящих исполнителей. Альбомы Hairless , Mi Senti, Toys и Take Her Up To Monto, выпущенные певицей в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно, вошли в списки мировых хитов. Рошин Мерфи с впечатляющей шоу-программой станет одной из особых гостей фестиваля Sónar в Стамбуле.

Босфор, Стамбул

 

 

Эта статья еще не была прокомментирована.
Другие новости
Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
В Турции найдена кухня возрастом около 30 столетий
Фазыл Сай получил Международную премию Бетховена
Новый год от «Мозаики» в Стамбуле
Компания Apple объявила лучших 2016-го года
«Великолепный» протест в Бангладеше
Новый центр русского языка в Стамбуле
Выставка Айгуль Окутан в Стамбуле
«Музыкальная мозаика Анатолии» в Москве
У побережья Мармариса найдены византийские тарелки
Этно-культурно-спортивный фестиваль проходит в Стамбуле
Праздник русского кино и мультфильмов в Стамбуле
Сельви Джан едет в Москву
КВН. Обратный отсчет
Дух Веры Холодной витал над Босфором
Таджики отпраздновали Навруз в Стамбуле
В Стамбуле отпраздновали День независимости Казахстана большим концертом
Библиотека русскоязычной литературы в Турции и первые успехи
Конференция  «Русский язык и литература в Турции: из сегодня в завтра»
Какие планы на ноябрь?
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ФОТОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕЗа месяц|За неделю|Вчера
  • Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
  • ''Это провокация''
  • Эрдоган выразил соболезнования Путину
  • В России будут пить турецкий чай
  • Покушение на российского посла в Турции
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
КОЛУМНИСТЫ
ОПРОС
Чем вы занимаетесь в Турции?
Участвовать в опросе »
Все права защищены. © 2008 Вести Турции Босфор | При использовании и цитировании материалов активная ссылка на сайт gazetabosfor.com обязательна!
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA