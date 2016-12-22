- Анкара1 °C
- Анталья5 °C
- Бурса7 °C
- Эрзурум-12 °C
- Стамбул6 °C
- 12:53 - Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
- 17:06 - Эрдоган выразил соболезнования Путину
- 14:37 - В России будут пить турецкий чай
- 14:30 - ''Это провокация''
- 21:00 - Посол РФ в Турции Андрей Карлов скончался от полученных ранений
- 19:39 - Покушение на российского посла в Турции
- 19:24 - В Турции найдена кухня возрастом около 30 столетий
- 10:37 - Президент Татарстана пригласил Президента Турции в гости
- 21:23 - В новом году ФРС может повысить ставки
- 21:10 - Фазыл Сай получил Международную премию Бетховена
- 11:56 - В турецком городе Кайсери прогремел взрыв
- 10:47 - Bunge покупает двух известнейших производителей масла в Турции
- 15:13 - Новый год от «Мозаики» в Стамбуле
- 14:13 - В Анкаре обсудили вопросы адаптации соотечественников
- 08:05 - Компания Apple объявила лучших 2016-го года
Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
Фестиваль Sónar в Стамбуле, где сливаются музыка, творчество и технологии, впервые пройдет в Центре искусств Zorlu PSM. Гостями фестиваля станут такие звезды, как Moderat Nina Kraviz, Roisin Murphy, Floating Points, Clark, HVOB, Kode9, Prins Thomas, Nosaj Thing, Matias Aguayo, HONNE, Cola&Jimmu и многие другие.
Музыкальная группа Модерат в ноябре уходящего года выступила на сцене Zorlu PSM. Билеты на концерт были проданы задолго до заветной для поклонников стиля Модерата даты. Группа вновь подарит своим слушателям комбинацию из оригинальных голосов исполнителей и богатых мультимедийных шоу в рамках фестиваля Sónar в Стамбуле.
После долгого пятилетнего перерыва, вернувшись к творчеству в 2014 году, королева поп-арта Рошин Мерфи в этом году вновь заняла место среди самых блестящих исполнителей. Альбомы Hairless , Mi Senti, Toys и Take Her Up To Monto, выпущенные певицей в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно, вошли в списки мировых хитов. Рошин Мерфи с впечатляющей шоу-программой станет одной из особых гостей фестиваля Sónar в Стамбуле.
Босфор, Стамбул
Турецкий "рай на земле" - озеро Немрут
Самые жестокие диктаторы мира
Целебные и питательные травы Эгейского региона
Жертвы собственных изобретений
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Реакция москвичей на социальный эксперимент - чтение намаза на одной из улиц Москвы
После конфликта Турок в москве
Турция за 2 минуты
Ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA