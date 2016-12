Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле

Фестиваль Sónar в Стамбуле, где сливаются музыка, творчество и технологии, впервые пройдет в Центре искусств Zorlu PSM. Гостями фестиваля станут такие звезды, как Moderat Nina Kraviz, Roisin Murphy, Floating Points, Clark, HVOB, Kode9, Prins Thomas, Nosaj Thing, Matias Aguayo, HONNE, Cola&Jimmu и многие другие.

Музыкальная группа Модерат в ноябре уходящего года выступила на сцене Zorlu PSM. Билеты на концерт были проданы задолго до заветной для поклонников стиля Модерата даты. Группа вновь подарит своим слушателям комбинацию из оригинальных голосов исполнителей и богатых мультимедийных шоу в рамках фестиваля Sónar в Стамбуле.

После долгого пятилетнего перерыва, вернувшись к творчеству в 2014 году, королева поп-арта Рошин Мерфи в этом году вновь заняла место среди самых блестящих исполнителей. Альбомы Hairless , Mi Senti, Toys и Take Her Up To Monto, выпущенные певицей в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно, вошли в списки мировых хитов. Рошин Мерфи с впечатляющей шоу-программой станет одной из особых гостей фестиваля Sónar в Стамбуле.

Босфор, Стамбул