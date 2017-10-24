Мэр Анкары Гёкчек решил подать в отставку

Несмотря на открытый призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к мэрам ряда провинций уйти в отставку, мэр Анкары Мелих Гёкчек длительное время тянул с этим решением.

Мэр Анкары, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня мы поговорили с президентом. Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку", — написал мэр турецкой столицы.

Гёкчек был избран мэром Анкары с 1994 года, он четыре раза переизбирался на этот пост.

Турецкие СМИ связывают отставку Гёкчека со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций.

Напомним, на прошлой неделе Эрдоган пообещал тем, кто по просьбе партии не уйдет в отставку «тяжелые последствия».

Турецкий президент ранее попросил уйти в отставку мэров-«долгожителей». По его словам это необходимо для того чтобы снять усталость с правящей Партии справедливости и развития.

«Люди не занимают эти должности в качестве независимых кандидатов, они выдвинуты партиями. Эти должности не стулья, которые можно оставить себе навсегда», - сказал президент.

Между тем, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу подчеркнул значение волеизъявления народа и подверг критике турецкого президента, призвавшего мэров сложить с себя полномочия. «Все эти мэри пришили на свои должности в результате выборов Если некоторые должностные лица коррумпированы или действуют незаконно, МВД должно принять меры. В других случаях я считаю, что заставлять людей уходить в отставку не демократично, аморально и неправильно», - отметил о н.