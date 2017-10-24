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24 Октябрь 2017 Вторник 15:58
Мэр Анкары Гёкчек решил подать в отставку
Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций.
Несмотря на открытый призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к мэрам ряда провинций уйти в отставку, мэр Анкары Мелих Гёкчек длительное время тянул с этим решением.
Мэр Анкары, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, об этом он сообщил в Twitter.
"Сегодня мы поговорили с президентом. Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку", — написал мэр турецкой столицы.
Гёкчек был избран мэром Анкары с 1994 года, он четыре раза переизбирался на этот пост.
Турецкие СМИ связывают отставку Гёкчека со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций.
Напомним, на прошлой неделе Эрдоган пообещал тем, кто по просьбе партии не уйдет в отставку «тяжелые последствия».
Турецкий президент ранее попросил уйти в отставку мэров-«долгожителей». По его словам это необходимо для того чтобы снять усталость с правящей Партии справедливости и развития.
«Люди не занимают эти должности в качестве независимых кандидатов, они выдвинуты партиями. Эти должности не стулья, которые можно оставить себе навсегда», - сказал президент.
Между тем, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу подчеркнул значение волеизъявления народа и подверг критике турецкого президента, призвавшего мэров сложить с себя полномочия. «Все эти мэри пришили на свои должности в результате выборов Если некоторые должностные лица коррумпированы или действуют незаконно, МВД должно принять меры. В других случаях я считаю, что заставлять людей уходить в отставку не демократично, аморально и неправильно», - отметил он.
Мелих Гёкчек подился 20 октября в 1948 году, в городе Анкара, в районе Кечиорен. ГЁКЧЕК самый старший ребенок из троих детей, до 5 лет проживал в столице Анкара. Профессия отца была адвокатом и семья Гёкчеков по желанию отца переехали в г. Газиантеп. Среднее образование Мелих ГЁКЧЕК окончил в Газиантепе, а высшее в Университете Гази, отдел журналистики. Работал парламентским корреспондентом и представителем местной газеты. С 1984 по 1989 г. был мэром района Кечиорен, в 1989-1991 годы работал генеральным директором в «Учреждении по защите детей и социальных служб». В 1991 г. через партию «Рефах» стал депутатом и представителем Анкары в парламенте.
На местных выборах в 1994 году, как депутат был выдвинут на пост мэра Столичного Муниципалитета Анкары и победил на выборах.
В 1999, 2004, 2009 и 2014 г. был вновь избран на эту должность на местных выборах и впервые в истории Анкары стал единственной личностью, который был избран мэром Столичного Муниципалитета, на пять сроков подряд. Женат и имеет двоих детей, самым большим увлечением Гёкчека является, играть в футбол и фотографировать.
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