От недугов избавит и здоровье поправит

Хочу познакомить вас с замечательной женщиной-целительницей, которая спасла многих людей, избавив их от серьезных недугов. В свое время она очень помогла и мне. Меня показывали многим врачам, мне назначали лечение, несколько раз мне приходилось лежать в стационаре, но ни четкого анализа, ни существенного улучшения моего состояния добиться не удалось. По счастливой случайности подруга познакомила меня с Верой Тимофеевной. Теперь я понимаю, что это был поворотный момент в моей судьбе. Ведь целительница не только смогла установить причины моих проблем со здоровьем, но и начала лечить по своей методике – уже спустя несколько недель это дало положительный результат, а через несколько месяцев я почувствовала себя будто вновь рожденной.

Теперь я убеждена, что о таких людях надо писать и рассказывать, чтобы все, кто потеряли надежду вернуть свое здоровье, вновь ее обрели.

Целительница честно говорит человеку о его проблемах со здоровьем, но обещает помочь вылечиться. И помогает. Многим моим знакомым она спасла жизнь, и я очень благодарна ей, целительнице Вере Тимофеевне!

Если вам нужна помощь целителя, звоните Вере Тимофеевне по номеру в Украине:

+380999486369 или +380509836510 с понедельника по субботу с 9:00 до 15:00.

С благодарностью к целительнице и с уважением к редакции газеты Тамара Петровна.