Почему туристы традиционно выбирают Турцию?



Турция продолжает набирать обороты по привлечению туристов со всего мира. В 2016 году страну посетили 26 миллионов туристов, что принесло прибыль в $24 млрд. В 2017 году аналитики прогнозируют увеличение турпотока в Турцию до 34 миллионов человек. Почему же интерес к Турции с каждым годом только увеличивается?

1-Стамбул %36,36 (9 Мил. 217 т. 644)

2-Анталья %23,48 (5 Мил. 952 т. 496)

3-Эдирне %11,22 (2 Мил. 845 т 352)

4-Артвин %9,28 (2 Мил 353 т. 472)

5-Мугла %6,54 (1 Мил 657 т. 736)

С завидным постоянством Турция на протяжении нескольких лет является одной из стран-лидеров по числу приезжающих туристов. В связи с достаточно нестабильной экономической ситуацией в Европе и в свете последних событий в арабских странах, Турция становится все более привлекательной для туризма. Целью приезда в Турцию для многих туристов, является не только насладиться прекрасным климатом, искупаться в водах Средиземного, Эгейского или Черного морей, посетить многочисленные памятники прошлого, поправить здоровье, но и, безусловно, сделать выгодные покупки. А в свете последних визовых «послаблений» для многих стран делать все это стало приятней и дешевле.

В 2016 году страну посетили 26 миллионов туристов, что принесло прибыль в $24 млрд. В 2015 году аналитики предполагают увеличение турпотока в Турцию до 34 миллионов человек. В столице туризма Турции Анталье число туристов в 2010 году составляло 10 миллионов человек, в 2015 году – увеличилось на 12% – и достигло цифры в 11 миллионов 292 тысячи человек.

По оценкам разных специалистов, в последние годы произошел наплыв в Турцию туристов из соседних стран, особенно из Ирана и Сирии. Туристы, для которых визовый режим перестал действовать, буквально заполонили торговые центры. Приезжавшие раньше за лечением в термальных источниках, за золотом и ювелирными изделиями арабы теперь «заезжают» на шопинг. Туристы из соседних стран Греции, Болгарии, Ирана, Ливана, Иордании и Сирии уже стали завсегдатаями мегаполисов страны.

Но в целом, Турция может предложить настолько широкий спектр отдыха и досуга, что придется по вкусу туристу из любой части света. Есть такие, кто просто хочет насладиться солнцем, морем, вкусной и качественной едой, но есть и любители пройтись по культурным и историческим местам. Последних, к слову, становится все больше.



Кто и за что любит Турцию?

По словам президента Ассоциации Бутик Отелей Хасана Гюлькайнак, дальневосточных туристов привлекает больше культурный отдых. Туристы из арабских стран больше приезжают по работе или за покупками. Европейцы предпочитают отдохнуть, лежа на пляже, позагорать, искупаться в море, поесть вкусной турецкой еды. И все большее число туристов приезжают из Китая. Китайцы приезжают не по работе, а чтобы пройтись по музеям и известным местам, сделать многочисленные фото на память.

По словам представителя Ассоциации туристических гидов, целями американских туристов является посещение культурных и исторических мест. Все большее количество американцев каждый год прибывает в Турцию на круизных лайнерах. Они любят двух-, трёхнедельные туры в Анатолию; обожают антиквариат и ковры. Проделав такой длинный путь, они предпочитают местную здоровую кухню привычным гамбургерам. А вот немцы в большинстве случаев приезжают исключительно ради моря. Чаще всего выбирают Средиземное и Эгейское. По словам наших гидов, задают очень много вопросов о социально-экономической структуре Турции. За последние годы число немецких туристов, совершающих большие покупки снизилось.



Японцы предпочитают культурные поездки. Их фаворитка – Кападокия. Проявляют огромный интерес к местным коврам и часто покупают их. Они не задают много вопросов и очень дисциплинированы.



Арабы обычно делают выбор в пользу термальных источников. Чаще всего их можно встретить в Стамбуле, Ялова и Бурсе. Совершают очень много покупок, «неравнодушны» к золоту.



В погоне за известными марками иранцы едут не в Париж и Милан, а в Стамбул. Соседи Турции, пользуясь возможностью вернуть налоги, сделанные во время покупок, с удовольствием приезжают и делают, по их мнению, выгодный и веселый шопинг. Производители всемирно известных брендов, учитывая такой наплыв клиентов, открывают все больше и больше магазинов в Стамбуле.



Англичане, по мнению Ассоциации тургидов, самые спокойные и меньше всего «утомляют» работников туризма. Они делают небольшие покупки и любят недорогие товары.



Итальянцы приезжают не для того, чтобы поплавать в море, они любят посещать исторические и культурные места. Итальянские группы туристов можно назвать дружелюбными и даже шумными.



К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше туристов приезжают из Австралии.



А вот российские и украинские туристы приезжают в Турцию с традиционным постоянством, отдавая предпочтение пляжному отдыху. Средиземноморское побережье – их любимец и фаворит. Система «все включено» – еще одна причина, по которой россияне и украинцы симпатизируют Турции. Среди российских туристов есть также множество любителей культурных поездок и экскурсий.



В последние годы славянки все чаще заключают браки с турками. По разным подсчетам, в Турции заключено около 100 тысяч браков турок с девушками из России и Украины. Поэтому русский язык в Турции – второй по популярности иностранный язык после английского. В 2012 году с увеличением числа рейсов компании «Турецкие авиалинии» (THY) в Россию число российских туристов значительно возросло. А с 15 марта 2012 года, видимо, активными туристами станут и жители Сибири – THY специально для них запустила прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул.



Деловая и оздоровительная Турция

В последнее время Турция стала страной, выбираемой для деловых поездок. Десятки тысяч людей со всего мира приезжают с целью делового туризма, в их числе бизнесмены из России, Японии и Америки. Европейцы в условиях экономического кризиса также предпочли Турцию для проведения встреч и совещаний. Тысячи заседаний и конгрессов проводятся в Стамбуле и Антальи.

Число тех, кто предпочитает оздоровительный туризм в Турции растет с каждым днем. Европейские условия страхования позволяют проходить лечение в Турции. Российские граждане тоже хотят лечиться в Турции, но их медицинская страховая система пока этого не позволяет. Россияне, которым позволяют материальные средства, все чаще обращаются сюда за лечением. Термальные источники, которыми буквально «пронизана» Турция – одна из естественных лучших форм такого лечения. Особенно часто в последнее время открываются пятизвездочные термальные отели в разных городах Анатолии.





Турки предлагают туристам, посещающим их страну, не только насладиться морем, золотым песком, красивыми пейзажами и качественным сервисом, но и узнать много нового о турецкой культуре, кухне, языке и, конечно, традициях и истории Анатолийской земли.

Дениз, Кайа, Стамбул



