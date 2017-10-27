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Эрдоган: «Узбекистан – стратегическая страна в Центральной Азии»
Дилдора Туляганова, Анкара
«Мы готовы приложить все усилия для мира и благополучия двух братских народов», – отметил в своем выступлении на брифинге в Анкаре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 25–26 октября после 18-летнего перерыва по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с супругой в Турцию. По мнению экспертов и наблюдателей, открыта новая страница в политических отношениях двух тюркских государств.
Визит Шавката Мирзиёева начался с посещения мемориального комплекса Аныткабир, где он отдал дань уважения памяти первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
После церемонии официальной встречи Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в узком формате. На переговорах были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух стран. Стороны обсудили совместные проекты в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, науке. По итогам переговоров подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Ташкент во всех отношениях считается стратегически важным партнером. Узбекистан с населением более 31 млн человек обладает седьмым в мире запасом природного газа, в стране располагаются четвёртые в мире запасы урана, является шестым в мире производителем хлопка и занимает второе место по его экспорту. Несмотря на это объем двусторонних экономических отношений далек от ожидаемого. По итогам 2016 года, объем двустороннего товарооборота между Анкарой и Ташкентом составил лишь $1,2 млрд, а в первые восемь месяцев текущего года – $900 млн.
Я очень рад, что узбекская сторона проявляет ту же решительность к сближению, что и Анкара. Надеемся на деятельность Институтов имени имама Бухари и имама Матуриди.
В свою очередь президент Узбекистана обратил внимание присутствующих на следующие вопросы.
Шавкат Мирзиёев: Накануне, 21 октября, было подписано постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Многократные визы сроком до одного года гражданам Турции, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться в течение трех рабочих дней. Это начало большой совместной работы. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы между двумя братскими народами были отменены визовые режимы.
Также договорились о начале совместной работы по паломническому туризму, подписали договор о кооперировании деятельности наших национальных авиакомпаний. Кроме того, обсудили вопрос мирного урегулирования в Афганистане.
26 октября в Стамбуле состоялся Узбекско-турецкий бизнес-форум, где прошла встреча президента Узбекистана с представителями ведущих деловых кругов Турции. В ходе бизнес-форума было подписано 35 проектов на сумму $3,5 млрд.
Кроме того, в ходе визита состоялась встреча первых леди Узбекистана и Турции Зироатхон Мирзиёевой и Эмины Эрдоган. В рамках встречи, были обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах.
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