’’Россия для нас важна’’

Талха Балык, Стамбул

За последние годы турецко-русские отношения развиваются в хорошем темпе. Параллельно развитию в торговой сфере, турецкие предприниматели обращают свой взор на Россию. Так, объём турецких инвестиций в России, у которой экономика из года в год улучшается, растёт.

Как известно, Россия и Турция - два важнейших государства Евразии. В этом географическом регионе преобладают члены Союза Независимых Государств (СНГ), которые последние 25 лет самостоятельно определяют свою судьбу. Турция была первой страной, которая протянула руку помощи этим странам в первые годы их независимости, начиная с 1991 г., и до сих пор здесь чувствуется серьезный ее экономический вес. Турецкие инвестиции в Евразии оцениваются миллиардами долларами и она является самым крупным инвестором в неергетическом секторе этого пространства.

Участники турецкого делового мира оценили уровень экономических и торговых отношений с Россией и тюркоязычными республиками. Президент Ассоциации турецких производителей одежды из текстиля высокого качества (OTİAD) выразил своё мнение о важности России и всего региона.

Далее мы приводим фрагмент интервью с главой Ассоциации производителей готовой одежды - OTIAD.

Ассоциация производителей готовой одежды - OTIAD является секторальной общественной организацией, насчитывающей около 800 членов.

Османбей - крупный, важный, престижный тоговый центр не только Стамбула, но и всей Турции, который известен укоренившимся и развивающимся сектором готовой одежды. Президент OTIAD Илкер Караташ прокомментировал развивающиеся торговые отношения с Россией:

«Россия - это новый мир открывшийся в 1990-ых годах. Для того, чтобы удовлетворить потребности этого нового мира, наши предриимчивые товарищи начали реализовывать свои товары. Работа тех врёмен не была такой уж профессиональной и до 2000-х годов обе стороны получили немало ущерба.

Русские люди со вкусом, они очень ценят себя. Османбей, целена правленно организовывая выставки, стал удовлетворять потребность россиян. Вместе с тем, поднимая планку качества, Османбей приобрёл возможность выразить себя наилучшим образом. В течение 40 лет после входа в этот рынок он стал открытой выставкой моды, экспортируюущей и в европейские страны, а также отвечающей нуждам внутреннего рынка. Это развитие почувствовалось и в российском регионе - товарооборот достиг серьёзных цифр. В Москве открывается много магазинов и роль Османбея в этом немаловажна. Не всякий может добиться успеха в текстильном секторе, но нам удалось стать достойным соперником доказавшим своё радикальное отличие от других ».

Сегодня многие страны мира пытаются войти в Росийский рынок и стран СНГ. Россия ассоциируется как рыноко открытый к потреблению, общество людей любящих тратить, уважающих себя и требующих должного качества. Примечательно то, что и наше качество соответствует требуемому.

UNISTYLE получил титул самой большой выставки моды города Москвы. Мы это объясняем как соответствие предложения спросу. Мы и на прежних выставках показали себя на уровне, что произвело впечатление на россиян. Несмотря на прежнии мнения о том, что турецкие товары не найдут покупателей, наши товары оказались хорошо реализуемыми. И это проявило желание объединить предпринимателей двух стран. Сегодня Османбей ассоциируется как марка в дизайне, в моде. Это место, где дизайн предлагается под своей этикеткой. Мы - не снабжающий раздел в турецкой текстильной индустрии, а важный экспортёр занимающийся деятельностью с высоким уровнем добавленной стоимости. Если в 2000-м году, когда мы начали там своё производство, не имели ни единого клиента, сегодня у нас около 5 тысяч бизнес-структур.

Как мне кажется, раньше русские женщины были мало знакомы с одеждой для беременных, но сегодня 60% клиентов этих специализировавшихся магазинов знают отдельные марки. Примерно 3 месяца тому назад получили e-mail от одной покупательницы. Одна из наших покупательниц из России написала письмо с благодарностью: купленная вещь производства Османбей надежно служит ей уже во вторую беременность.

Мы продолжаем организовывать выставки, диалог у нас с покупателями на хорошем уровне, уже воспринимаем этот рынок как свой. Несмотря на определённые трудности, которые могут решиться совместными усилиями, мы будем продолжать свою деятельность как можем. Что касается проблем, их больше всего в законах РФ. Там очень тяжелое налоговое бремя. Это приводит к тому, что люди стараются избегать регистрации деятельности. Если эта проблема решиться, многие выйдут «из тени» и создастся ещё более благоприятная атмосфера для двух сторон. Другая проблема для нас - постоянно подростающее требование к качеству. Но в результате - мы же и выигрываем. Постоянно растёт наш профессионализм, качество обслуживания и товаров. Даже если мы сконцентрируемся только на России, Турция ни в чём нуждаться не будет.

Россия - это рынок, от которой Османбей не может отказаться. Мы просто обязаны выразиться в этом рынке полностью. Думаем о проведении масштабной выставки, в котором будут представлены все турецкие марки. Будем продолжать показывать себя и причины интереса к нам. Потому, что самой важной частью сделанной работы было проявить себя с помощью шоу. Мы же занимаемся модой, дизайном и выставка будет великолепным зрелищем.

Мы должны показать, что мы любим наших покупателей и благодарны за то, что они дают нам заработать. Сейчас итальянцы, французы, и другие работают над системой продажи своих товаров. Мы, имея многолетний опыт, не можем отойти в сторону и сказать «пожалуйста, приходите и работайте». Но если не относиться к рынку с должным вниманием, они будут покупать у того, кто пришёл к ним первым. И мы уверены, что самый экономичный способ самовыражения - это выставки.

День за днём улучшаются турецко-российские отношения. После решения логистических проблем считаю, что они достигнут ещё более высокого уровня».