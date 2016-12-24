- Анкара3 °C
- Анталья12 °C
- Бурса8 °C
- Эрзурум-7 °C
- Стамбул5 °C
- 19:37 - В Турции заработала первая плавучая LNG-станция
- 19:30 - Россия и Турция договорились об открытии новых регулярных авиарейсов
- 13:31 - Премьер-министр Турции почтил память погибшего посла
- 13:22 - В Москве проводили в последний путь Андрея Карлова
- 12:53 - Модерат и Рошин Мерфи – первые имена фестивала Sónar в Стамбуле
- 17:06 - Эрдоган выразил соболезнования Путину
- 14:37 - В России будут пить турецкий чай
- 14:30 - ''Это провокация''
- 21:00 - Посол РФ в Турции Андрей Карлов скончался от полученных ранений
- 19:39 - Покушение на российского посла в Турции
- 19:24 - В Турции найдена кухня возрастом около 30 столетий
- 10:37 - Президент Татарстана пригласил Президента Турции в гости
- 21:23 - В новом году ФРС может повысить ставки
- 21:10 - Фазыл Сай получил Международную премию Бетховена
- 11:56 - В турецком городе Кайсери прогремел взрыв
Россия и Турция договорились об открытии новых регулярных авиарейсов
"Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 20-21 декабря между двумя странами в Москве, новые регулярные авиарейсы будут выполняться из Стамбула в аэропорты Жуковский и Грозный, а из Москвы — в аэропорт Газипаша провинции Анталья", — сообщается на сайте SHGM.
Отмечается, что в ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя главы SHGM Бахри Кесиджи и заместителя директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Сергея Сескутова, обсуждалось сотрудничество России и Турции в сфере гражданской авиации после кризиса в двусторонних отношениях, негативно повлиявшего на авиационную и туристическую сферы.
Босфор, Стамбул
Турецкий "рай на земле" - озеро Немрут
Самые жестокие диктаторы мира
Целебные и питательные травы Эгейского региона
Жертвы собственных изобретений
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Реакция москвичей на социальный эксперимент - чтение намаза на одной из улиц Москвы
После конфликта Турок в москве
Турция за 2 минуты
Ежегодный фестиваль тюльпанов в Стамбуле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA