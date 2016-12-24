Россия и Турция договорились об открытии новых регулярных авиарейсов

"Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 20-21 декабря между двумя странами в Москве, новые регулярные авиарейсы будут выполняться из Стамбула в аэропорты Жуковский и Грозный, а из Москвы — в аэропорт Газипаша провинции Анталья", — сообщается на сайте SHGM.

Отмечается, что в ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя главы SHGM Бахри Кесиджи и заместителя директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Сергея Сескутова, обсуждалось сотрудничество России и Турции в сфере гражданской авиации после кризиса в двусторонних отношениях, негативно повлиявшего на авиационную и туристическую сферы.

Босфор, Стамбул