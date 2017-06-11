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Русская женщина написала стихи о рамазане
Рамадан — девятый месяц по мусульманскому календарю, который состоит из 12 лунных месяцев и содержит 354–355 дней. Каждый год все даты относительно солнечного календаря смещаются на 10 – 11 дней вперед. Месяц Рамадан длится 30-31 день.
В этот месяц в стране царит особая атмосфера. В Стамбуле испокон веков в мире и толерантности сосуществовали три религии, здесь сохранились важные произведения мусульманства.
Р а м а з а н
Смирение в глазах застыло у людей
И подчинение святой великой воле,
И восхищение людьми в душе моей
С утра до вечера растет до боли.
Со звуком барабанов по утрам
И до прихода синей темноты
О нем ты думаешь – о боге
И с беззаветностью ему лишь служишь ты.
И вот приходит долгожданный вечер
И аппетит – как гость,
Нельзя сказать – не зван,
И начинается дыханье благодати –
Идет повсюду сладкий Рамазан.
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