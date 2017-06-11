Русская женщина написала стихи о рамазане

Рамадан — девятый месяц по мусульманскому календарю, который состоит из 12 лунных месяцев и содержит 354–355 дней. Каждый год все даты относительно солнечного календаря смещаются на 10 – 11 дней вперед. Месяц Рамадан длится 30-31 день.

В этот месяц в стране царит особая атмосфера. В Стамбуле испокон веков в мире и толерантности сосуществовали три религии, здесь сохранились важные произведения мусульманства.

Месяц Рамадан – священный для мусульман месяц. В этот месяц соблюдается пост. Пост - воздержание от еды, который существует почти во всех религиях, - самый лучший способ научиться справляться со своими чувствами и контролировать их. Дни соблюдения поста с большим воодушевлением отмечают в кругу семьи и друзей. Рамадан проходит в радостной и веселой обстановке. В особенности Стамбул славится ярким и зрелищным празднованием месяца Рамадан.

Лилия Еникеева, поэт и писатель из России, 12 лет живущая в Стамбуле, написала стихи о рамазане.

Р а м а з а н

Смирение в глазах застыло у людей

И подчинение святой великой воле,

И восхищение людьми в душе моей

С утра до вечера растет до боли.

Со звуком барабанов по утрам

И до прихода синей темноты

О нем ты думаешь – о боге

И с беззаветностью ему лишь служишь ты.

И вот приходит долгожданный вечер

И аппетит – как гость,

Нельзя сказать – не зван,

И начинается дыханье благодати –

Идет повсюду сладкий Рамазан.