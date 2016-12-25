Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море

Среди 92 людей, находившегося на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, также была на борту потерпевшего авиакатастрофу Ту-154 , она погибла. Об этом сообщил в воскресенье, 25 декабря, ее муж, адвокат Глеб Глинка.



Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").



