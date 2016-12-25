  • Анкара1 °C
  • Анталья12 °C
  • Бурса4 °C
  • Эрзурум-4 °C
  • Стамбул5 °C
Последние новости
25 Декабрь 2016 ВоскресеньеТурецкие компании
Главная
Размер шрифта : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море
25 Декабрь 2016 Воскресенье 12:4

Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море

Как сообщает ТАСС, самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился спустя семь минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.

Среди 92 людей, находившегося на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, также была на борту потерпевшего авиакатастрофу Ту-154 , она погибла. Об этом сообщил в воскресенье, 25 декабря, ее муж, адвокат Глеб Глинка.


Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").


 

Эта статья еще не была прокомментирована.
Другие новости
Керченские портовые службы помогли терпящему бедствие гражданскому судну из Турции
Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море
Премьер Турции Йылдырым в Москве
Эрдоган в Минске
Реакция россиян на намаз в центре Москвы
Известный журналист Киселёв "Больной человек Европы" не Турция, а Путин''
Русско- турецкие семьи обратились к Путину
Чавушоглу и Лавров встретилис
Президент РФ: Мы всегда относились к Турции как к дружественному государству
Нарушение сбитым Су-24 воздушного пространства Турции доказывает анализ следа, оставленного им в небе
Вещи короля Салмана прибыли в Анталью на 16 грузовиках
Анталья собрала лидеров G20
Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном
Президент Туркменистана выступил на Саммите ООН по устойчивому развитию
Турция отправила 20 тонн гуманитарной помощи Украине
Туркменистан отметит 20-летие своего нейтралитета
Онлайн-бронирование набирает популярность
В Турцию прибыл глава Татарстана
Круизы в Крым отменены
Казахи в Турции
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ФОТОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕЗа месяц|За неделю|Вчера
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
КОЛУМНИСТЫ
ОПРОС
Чем вы занимаетесь в Турции?
Участвовать в опросе »
Все права защищены. © 2008 Вести Турции Босфор | При использовании и цитировании материалов активная ссылка на сайт gazetabosfor.com обязательна!
Тел : (+90 212) 503 38 39 / Факс : (+90 212) 503 24 00 | Программное обеспечение: CM Bilişim - Дизайн: INVIVA