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SТАR ТİМЕ: Cтильная одежда для полных женщин
14 Август 2017 Понедельник 18:25

SТАR ТİМЕ: Cтильная одежда для полных женщин

Большая коллекция костюмов и блузок, туник и платьев, брюк и верхней одежды всегда представлена в магазинах STAR TİME в Стамбуле, в районах Лалели.

Модный бренд Star Time - один из известнейших брендов одежды стамбульского района Лалели.  Владельцы марки открыли новый бутик  BİG SİZE. Турецкий бренд модной одежды Star Time имеет за плечами 23-летний опыт в текстильной индустрии и добился немалых успехов как в производстве, так и в торговле.

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Уже много лет подряд одежда для полных женщин, производимая в Турции, остается крайне популярной среди покупательниц со всего мира. Это неудивительно, ведь турецкая женская одежда больших размеров имеет множество направлений и стилей. К тому же, она не «маломерит», что является довольно редкой характеристикой подобной линии (в основном российские, белорусские, украинские, китайские бренды ориентируются на невысоких дам), поэтому дамы с пышными формами и высокого роста, выбирая турецкую одежду, чувствуют себя в ней крайне комфортно. Модные туники, удобные и красивые платья, комфортные брюки и джинсы, стильные куртки и плащи – множество разнообразной, качественной и недорогой одежды для полных женщин и девушек всегда имеется в ассортименте турецких брендов. 

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Бренд STAR TİME был создан в 1994 году. Благодаря работе квалифицированного персонала (более 100 сотрудников) и передовым технологиям хорошо оснащенной фабрики (площадью более 1 200 кв.м.) компания имеет возможность производить порядка 600 единиц продукции в день и поставлять на рынок разнообразный и качественный ассортимент.

« STAR TİME появился благодаря своему клиенту, его заинтересованности в новом бренде. Сегодня коллекции « STAR TİME » – это всегда соответствие последним модным трендам, как в стиле, так и в технологиях. Креативные дизайнеры бренда, используя качественные ткани, работая с качественными аксессуарами, готовы предложить прекрасным дамам альтернативные модели.

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Большая коллекция костюмов и блузок, туник и платьев, брюк и верхней одежды всегда представлена в магазинах STAR TİME в Стамбуле, в районах Лалели. К тому же, одежду бренда вы сможете найти в магазинах России, Греции, Египта, Ливии, Алжира, Германии, Украины, Казахстана, Грузии, Болгарии, Сербии, Азербайджана, Кувейта, Македонии, Румынии, Албании, Ирана, Туниса и Соединенных Штатов Америки.

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Создателем бренда стал Зафер Явуз. В 2011 году Зафер Явуз, со своей командой из 25 человек, разработал марку Startime,  которая начала продажи в многоэтажном магазине в Лалели. Сегодня  бренд представлен более чем в 40 странах мира, в том числе в России, Украине, Румынии, Аравии, Египте, Ливане, Азербайджане и Казахстане.

Бренд STAR TİME внимательно следит за модными тенденциями и привлекателен для покупателей сезонными скидками.

Web-адрес компании: www.startimetekstil.com/ru/

Босфор, Стамбул

 

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