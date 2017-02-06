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Строительство АЭС «Аккую» будет начато в текущем году
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, что строительство АЭС «Аккую», предположительно, начнется в 2017 году, передает в пятницу агентство Анадолу.
«Мы нацелены на ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС уже к 100-й годовщине провозглашения Турецкой Республики в 2023 году», - отметил Албайрак.
Межправительственное соглашение России и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в провинции Мерсин на южном побережье Турции было подписано в 2010 году.
Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.
Стоимость проекта оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.
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