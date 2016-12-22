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Это провокация
20 Декабрь 2016 Вторник 14:30

''Это провокация''

Глава турецкого государства от своего имени и от имени турецкого народа вновь выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России.

 

В Анкаре трагически погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Он был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Первая пуля попала в спину, после чего российский дипломат упал, и стрелок выстрелил еще несколько раз. Как сообщают очевидцы, террорист, а нападение на посла в российском МИДе назвали именно террористическим актом, выкрикивал: «Алеппо». Затем в ходе перестрелки нападавший был убит турецкой полицией.

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Нападение на посла России в Турции – провокация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдогаy, передает Анадолу.

По словам Президента Эрдогана Турция и Россия обладают достаточным опытом, который позволит не поддаваться на провокации.

Эрдоган напомнил о своей встрече с послом Карловым, которая состоялась неделю назад в рамках посещения Президентского комплекса в Анкаре президентом Татарстана.

«Сегодня мы имели возможность обсудить произошедшее с президентом России Владимиром Путиным. С самого начала ситуация внимательно отслеживалась президентом Турции, министрами внутренних дел и здравоохранения Турции», - сообщил Эрдоган.

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Глава турецкого государства от своего имени и от имени турецкого народа вновь выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России.

По его словам, в ходе беседы президентов Турции и России стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления солидарности в борьбе с международным терроризмом.

Эрдоган также сообщил, что президент РФ обратился с просьбой усилить охрану посольства и генконсульства РФ и других аналогичных учреждений.

«Несмотря на предложение турецкой стороны предоставить самолет для транспортировки тела Андрея Карлова в РФ, российская сторона настояла на том, чтобы прислать для этого собственный самолет. Отмечена целесообразность создания оперативного центра по расследованию произошедшего, в работе которого примут участие российские специалисты. Турецкая сторона подчеркнула, что готова к совместному осуществлению всех необходимых работ, в связи с чем даны необходимые указания главе правительства и министрам», - сказал президент Эрдоган.

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«Атака против посла России в Анкаре – это атака против государства и народа Турции. Это открытая провокация в отношении турецко-российских связей. Уверен, что этот факт осознают и наши друзья в России»,- продолжил президент.

Президент Турции назвал убийцей Мевлюта Мерта Алтынташа, стрелявшего в российского дипломата в Анкаре. «Мы прекрасно осознаем, что есть те, кто пытается получить дивиденды на случившемся и внимательно отслеживаем их действия. Придет день и мы обнародуем данную информацию», - пообещал Эрдоган

 

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