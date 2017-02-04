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Турция повысила экспорт до 15 процентов
04 Февраль 2017 Суббота 10:31

Турция повысила экспорт до 15 процентов

В минувшем месяце страна экспортировала товаров на сумму 10,5 миллиардов долларов.

Экспорт Турции в январе 2017 года увеличился на 15 процентов, что является наивысшим показателем роста за 49 минувших месяцев, говорится в отчете Союза турецких экспортеров.

По данным Союза, в январе текущего года турецкий экспорт в Россию впервые увеличился с ноября 2015 года, с момента ухудшения отношений из-за сбитого российского самолета, и составил 105 миллионов долларов (рост 57 процентов по сравнению с январем 2016 года). Из общего объема турецкого экспорта в Россию осуществленного в январе 2017 года, 27 миллионов долларов пришлось на свежие фрукты и овощи.

В январе Турция также экспортировала автомобили, сопутствующие товары и запчасти на 2 миллиарда долларов, одежды и текстиля на 1,253 миллиарда долларов, химической продукции на 1,234 миллиарда долларов.

Наиболее высокие показатели роста экспорта зафиксированы по таким продуктам как оливковое масло (рост на 146 процента), корабли и яхты (57 процентов) и свежие фрукты и овощи (46 процентов).

По данным института статистики Турции (TUIK) объемы внешней торговли Турции снизились на 2,8 процента в 2016 году, по сравнению с показателями предыдущего года, составив 341,2 миллиард долларов США.

В прошлом году Турция экспортировала товаров на 142,6 миллиардов долларов, при этом объемы импорта составили 198,6 миллиардов долларов.

Босфор, Стамбул

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