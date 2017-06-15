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Турецкая оппозиция организовала марш протеста в поддержку Бербероглу
15 Июнь 2017 Четверг 19:03

Турецкая оппозиция организовала марш протеста в поддержку Бербероглу

Накануне основная оппозиционная Народно-республиканская партия призвала граждан выйти на улицы Анкары в знак протеста против ареста депутата Эниса Бербероглу.

Сегодня в Анкаре началось массовое шествие членов оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, пишут турецкие СМИ. В шествии участвовали также глава партии Кемаль Кылычдароглу, его супруга и сын.

Накануне основная оппозиционная Народно-республиканская партия призвала граждан выйти на улицы Анкары в знак протеста против ареста депутата Эниса Бербероглу.

«Мы требуем справедливости. Мы будем придерживаться этой позиции, пока в нашей стране не воцарится демократия и правосудие», – заявил глава НРП Кемаль Кылычдароглу на пресс-конференции накануне марша.

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Лидер НРП также подчеркнул, что те, кто приказал арестовать Бербероглу, станут заложниками своего решения.

«Бербероглу приговорили к 25 годам лишения свободы без каких-либо доказательств. Разве это закон? Мы никогда не согласимся с этим. Те, кто принял это решение, сами загнали себя в ловушку. Мы живем в таком обществе, где настоящие преступники избегают наказания, а невинные люди попадают под суд и оказываются в тюрьме», – сказал Кылычдароглу.

По имеющимся данным, сторонники НРП начнут марш в столице и проследуют в Стамбул.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году, в рядах НРП.

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Энис Бербероглу 5 лет был главным редактором газеты Хуррийет (Hürriyet)

14 июня Бербероглу, ставший первым депутатом НРП, оказавшимся за решеткой, был приговорен к лишению свободы сроком на 25 лет по обвинению в передаче турецкому изданию Cumhuriyet (Джумхуриет) видеоматериалов о поставках оружия в Сирию, осуществляемых Национальной разведывательной организацией Турции (MİT).

 

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