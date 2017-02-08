Турецкое правительство сократило налоги на электронные товары и жильё

Турецкое правительство приняло решение отменить специальные потребительские налоги на ряд электробытовых приборов, а также снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на приобретение недвижимости.

Данные изменения призваны оживить внутренний спрос накануне важного референдума по правкам в конституции, который, как ожидается, состоится в апреле текущего года.

В соответствии с решением правительства, опубликованном в официальном вестнике 3 февраля, 6,7% специальные потребительские налоги на приобретение кондиционеров, холодильников, стиральных машин, посудомоечных машин, пылесосов и ряд других бытовых приборов были отменены до 30 апреля.

Правительство также продлило сокращение НДС на приобретение недвижимости до сентября этого года.

«Граждане выиграют в результате данных изменений, поскольку в этот период они смогут совершить больше выгодных покупок, а компании снизить цены на свою продукцию», - сообщил министр финансов Турции Наджи Агбал в интервью информационному агентству Anadolu.

В рамках нового налогового регулирования доля продаж производителей бытовой техники Arçelik и Vestel вырастет более чем на 3%.

Босфор, Стамбул