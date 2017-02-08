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Турецкое правительство сократило налоги на электронные товары и жильё
Турецкое правительство приняло решение отменить специальные потребительские налоги на ряд электробытовых приборов, а также снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на приобретение недвижимости.
Данные изменения призваны оживить внутренний спрос накануне важного референдума по правкам в конституции, который, как ожидается, состоится в апреле текущего года.
В соответствии с решением правительства, опубликованном в официальном вестнике 3 февраля, 6,7% специальные потребительские налоги на приобретение кондиционеров, холодильников, стиральных машин, посудомоечных машин, пылесосов и ряд других бытовых приборов были отменены до 30 апреля.
Правительство также продлило сокращение НДС на приобретение недвижимости до сентября этого года.
«Граждане выиграют в результате данных изменений, поскольку в этот период они смогут совершить больше выгодных покупок, а компании снизить цены на свою продукцию», - сообщил министр финансов Турции Наджи Агбал в интервью информационному агентству Anadolu.
В рамках нового налогового регулирования доля продаж производителей бытовой техники Arçelik и Vestel вырастет более чем на 3%.
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