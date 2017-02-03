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У Турции появятся искусственные острова
03 Февраль 2017 Пятница 09:32

У Турции появятся искусственные острова

Искусственные острова будут использованы в туристических целях.

Турция, в рамках проекта строительства канала "Стамбул" (новый канал планируется проложить западнее от Босфора), планирует создать три новых искусственных острова, об этом сообщают во вторник турецкие СМИ.

Искусственные насыпные острова планируется создать в Мраморном море за счет выемки грунта при строительстве канала "Стамбул".

Ожидается, что в рамках прокладки нового канала будет изъято 2,7 миллиардов кубических метров грунта.

Предназначение канала - снизить нагрузку на пролив Босфор: планируется, что по новому каналу будут проходить в основном нефтяные танкеры.

Длина канала "Стамбул" составит 45-50 километров, глубина - 25 метров, ширина - 145-150 метров. Ожидается, что тендерный отбор подрядчиков по проекту строительства канала состоится в конце 2017 года. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Босфор, Стамбул

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