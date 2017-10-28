Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов в Амритсар и Стамбул

С 1 ноября НАК «Узбекистон хаво йуллари» (Uzbekistan Airways) вводит дополнительные две частоты регулярных рейсов в Индию (Ташкент – Амритсар – Ташкент) и Турцию (Самарканд – Стамбул – Самарканд).

Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах А320 по средам и четвергам по следующему графику (время местное): среда: HY-443 Ташкент (11:15) – Амритсар (14:15) и HY-444 Амритсар (23:55) – Ташкент (02:00) +1. В четверг: HY-441 Ташкент (22:45) – Амритсар (01:45) +1 и в пятницу - HY-442 Амритсар (11:30) – Ташкент (13:35).

Также с 16 ноября компания вводит вторую частоту регулярных рейсов по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд.

Полеты будут выполняться по четвергам. Вылет в Самарканд (18:55) рейсом HY-275 – Стамбул (20:55). Обратно – рейсом HY-276 Стамбул (22:25) – Самарканд (05:40) +1.