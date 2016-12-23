Премьер-министр Турции почтил память погибшего посла

22 декабря в Подмосковье прошли похороны российского посла Андрея Карлова, застреленного в Анкаре. В этот же день премьер-министр Турции принес свои соболезнования российскому посольству.

Турецкого премьер-министра встретили сотрудники посольства. Йылдырым возложил цветы на пьедестал с фотографией Андрея Карлова.

В книге соболезнований премьер-министр почтил память погибшего посла следующими словами: «Я до глубины сердца чувствую боль потери посла Российской Федерации в Турции, трагически погибшего при террористическом акте. Желающие разрушить мосты дружбы между Россией и Турцией столь подлым нападением не достигнут своих целей, каждый из виновных понесет должное наказание. Господин Карлов, внесший огромный вклад в развитие отношений Турции и России в течение срока своей успешной службы в столь исключительное время, отныне стал вечным символом дружбы двух народов. Наша боль неизмерима. Наша решительность в развитии сотрудничества между странами для обоюдной выгоды наших народов стала сильнее, чем когда-либо. От своего имени, от имени правительства Турции и нашего народа приношу глубочайшие соболезнования семье господина Карлова, друзьям, родственникам и всему российскому народу».

Босфор, Стамбул