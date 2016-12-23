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Премьер-министр Турции почтил память погибшего посла
23 Декабрь 2016 Пятница 13:31

Премьер-министр Турции почтил память погибшего посла

Премьер-министр Турции прибыл с визитом в Российское посольство и выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Карлова. В книге соболезнований Бинали Йылдырым оставил следующую запись: «Карлов стал вечным символом российско-турецкой дружбы»

22 декабря в Подмосковье прошли похороны российского посла Андрея Карлова, застреленного в Анкаре. В этот же день премьер-министр Турции принес свои соболезнования российскому посольству.

Турецкого премьер-министра встретили сотрудники посольства. Йылдырым возложил цветы на пьедестал с фотографией Андрея Карлова.

В книге соболезнований премьер-министр почтил память погибшего посла следующими словами: «Я до глубины сердца чувствую боль потери посла Российской Федерации в Турции, трагически погибшего при террористическом акте. Желающие разрушить мосты дружбы между Россией и Турцией столь подлым нападением не достигнут своих целей, каждый из виновных понесет должное наказание. Господин Карлов, внесший огромный вклад в развитие отношений Турции и России в течение срока своей успешной службы в столь исключительное время, отныне стал вечным символом дружбы двух народов. Наша боль неизмерима. Наша решительность в развитии сотрудничества между странами для обоюдной выгоды наших народов стала сильнее, чем когда-либо. От своего имени, от имени правительства Турции и нашего народа приношу глубочайшие соболезнования семье господина Карлова, друзьям, родственникам и всему российскому народу».

Босфор, Стамбул

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