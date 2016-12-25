Баскетбольный ЦСКА уступил турецкому «Фенербахче» в рамках Евролиги

Встреча, состоявшаяся в Москве 23 декабря, завершилась со счётом 79:95

В составе ЦСКА отметился разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 21 очко вместе с пятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком матча стал Али Мухаммед из «Фенербахче», на счету которого 25 очков при трёх подборах, шести передачах и четырёх перехватах.

ЦСКА после 14 туров сохранил первую строчку в турнирной таблице. «Фенербахче» после победы поднялся на пятую позицию.