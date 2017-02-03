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Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»
01 Февраль 2017 Среда 13:50

Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что получены все необходимые разрешения для начала работ по проекту строительства газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

«Все разрешения получены, те которые необходимы», - цитирует Яновского ТАСС.

Недавно Алексей Миллер, глава «Газпрома», сообщил, что холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в «Турецкий поток» еще в 2016 году, готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По утверждению Миллера, укладка газопровода в Черное море начнется во второй половине 2017 года.

Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 г. в качестве замены «Южного потока». Планировалось, что морской участок «Турецкого потока» будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях. По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе текущего года переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина было решено возобновить работу по «Турецкому потоку», создать рабочую группу и дорожную карту.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Инвестиции в две нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» запланированы в размере 7 млрд евро. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

Босфор, Стамбул

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