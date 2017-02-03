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Турция выдала все разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»
«Все разрешения получены, те которые необходимы», - цитирует Яновского ТАСС.
Недавно Алексей Миллер, глава «Газпрома», сообщил, что холдинг закончил создание в России мощностей для подачи газа в «Турецкий поток» еще в 2016 году, готовность российской стороны для поставок составляет 100%. По утверждению Миллера, укладка газопровода в Черное море начнется во второй половине 2017 года.
Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 г. в качестве замены «Южного потока». Планировалось, что морской участок «Турецкого потока» будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях. По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе текущего года переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина было решено возобновить работу по «Турецкому потоку», создать рабочую группу и дорожную карту.
Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Инвестиции в две нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» запланированы в размере 7 млрд евро. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.
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